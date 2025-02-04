Белый дом сделал неожиданное заявление о встрече Путина и Трампа

Американские власти в данный момент не готовы раскрыть данные о вероятном месте, где могли бы встретиться российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , рассказал конгрессмен Майк Уолц.

Уолц, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, также не стал отвечать на вопрос о том, на каком уровне сейчас находятся переговоры сторон по конфликту на Украине.

«Половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить [украинский конфликт]», — добавил Майк Уолц.

О том, что команда Трампа ожидает телефонного разговора между ним и президентом России Владимиром Путиным, Майк Уолц говорил еще в середине января. На тот момент чиновник полагал, что такой разговор может состояться «в ближайшие дни и недели».

Уже в начале февраля сам Дональд Трамп в беседе с прессой заявил, что в урегулировании украинского кризиса стороны достигли «большого прогресса». Он также уверял, что его команда запланировала встречи как с представителями России, так и с Украиной.