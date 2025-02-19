Трамп заявил, что Россия может «очень быстро» уничтожить украинские города

Американский лидер Дональд Трамп счел, что российская сторона имеет все возможности быстро уничтожить все города Украины. Политика процитировало РИА «Новости» .

Президент США пояснил, что, по его мнению, если бы Россия хотела поступить таким образом, то сделала бы это «очень быстро». Однако российский президент Владимир Путин такого исхода событий не желает, полагает Трамп.

Кроме того, Трамп выразил разочарование позицией Украины, которая отказалась признавать итоги переговоров в Саудовской Аравии. Политик отметил, что украинские власти имели в своем распоряжении «три года, чтобы сесть за стол переговоров».

Делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде 17 февраля. Позднее стало известно, что американскую сторону в дальнейшем переговорном процессе по Украине будет представлять Крис Келлог.