Трамп заявил, что пора принимать решения по Украине

В украинском урегулировании дело дошло до точки принятия решений. Об этом в Белом доме на церемонии приведения к присяге нового посла США в Китае заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы достигаем точки, когда нужно принять какие-то решения. Меня это не радует», — сказал он.

Трамп не пояснил, что именно подразумевает под решениями, которые якобы его не радуют, и кто их будет принимать.

В апреле президент США выразил недовольство ходом переговоров об урегулировании конфликта, после чего допустил, что страна выйдет из процесса. В начале мая Трамп не исключил, что может не добиться мирного урегулирования из-за «колоссальной ненависти» между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Госдеп призвал Россию и Украину представить предложения по достижению мира.