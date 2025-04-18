Трамп заявил, что на этой неделе ждет ответа России по прекращению огня

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни ожидает ответа России на предложение о прекращении огня на Украине. Слова президента привело РИА «Новости» .

Журналисты задали главе государства вопрос о возможных вторичных тарифах и других мерах давления на Россию, если та не отреагирует на инициативу Трампа.

«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — ответил американский лидер представителям СМИ в Овальном кабинете.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта продвигаются сложно, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока Россия и США говорят о мире, европейские столицы превратились в коршунов войны. Лидеры стран ЕС настаивают на продолжении боевых действий, но России пока концентрируется на контактах с американской стороной.