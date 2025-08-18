Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет положить конец конфликту на Украине назло критикам. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Это война Сонного Джо Байдена, не моя. Я здесь, чтобы остановить ее, а не вести дальше. Она никогда бы не произошла, если бы я был президентом», — добавил он.

Кроме того, Трамп заявил, что не нуждается в советах людей, которые долгие годы разжигали конфликты по всему миру, назвав их «глупыми». Также американский лидер отметил, что за полгода в Белом доме урегулировал шесть вооруженных конфликтов.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что прибывший в Вашингтон Владимир Зеленский отверг предложенные Трампом условия урегулирования еще до личной встречи с ним. Тем самым, по мнению авторов статьи, глава киевского режима фактически бросил ему вызов.