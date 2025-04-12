Президент США Дональд Трамп хочет завершить украинский конфликт ради Нобелевской премии мира. Об этом в интервью The Sun заявил экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон.

«Он хочет использовать миротворчество на Украине как своего рода основу для получения премии», — сказал политик.

По его словам, американский лидер недоволен тем, что Нобелевскую премию мира получил бывший президент Барак Обама. Трамп считает его недостойным такой награды, подчеркнул Болтон.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф призвал главу государства признать четыре новых региона России — ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области — ради прекращения огня на Украине.