Трамп высказался о возможном перерастании конфликта на Украине в ядерный

Трамп надеется, что конфликт на Украине не перерастет в ядерный после атак Киева

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что после недавних атак боевиков ВСУ конфликт на Украине не перерастет в ядерный. Его слова привело агентство Reuters .

«Я надеюсь, что нет, не перерастет. Я надеюсь», — сообщил он.

Трамп добавил, что ему не понравились недавние украинские атаки на российскую территорию.

«Они дали президенту России Владимиру Путину повод пойти и разбомбить их к чертям. Мне это не понравилось. Когда я увидел это, я сказал: „Ну вот, сейчас будет удар“», — заключил Трамп.

Ранее российские бойцы нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры на территории Украины, в частности по складам с боеприпасами, конструкторским бюро и цехам сборки ударных дронов.