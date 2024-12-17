Трамп урегулирует конфликт за счет интересов Украины

Избранный президент США Дональд Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине за счет интересов киевского режима. Об этом в интервью Le Point заявил американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма.

«Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории России в обмен на членство в НАТО», — подчеркнул он.

Политолог предположил, что Европе будет трудно согласиться на приглашение Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, по его словам, Дональд Трамп не уважает украинского лидера Владимира Зелинского и не беспокоится о будущем его страны.

Член Совета Федерации Константин Косачев ранее заявил, что избранный президент США будет жестко продвигать идею размещения европейских военных на Украине.