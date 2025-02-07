Трамп собрался ужесточить антироссийские санкции в нефтяном секторе

Американский лидер Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции, чтобы таким образом поспособствовать окончанию конфликта на Украине. Об этом в интервью газете The New York Post заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения, [направленные против добычи и экспорта нефти]. Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять», — сказал он.

По мнению Келлога, существующие санкции в отношении российского энергетического сектора, хоть и номинально выше в два раза выше, оказывают на Россию лишь небольшое экономическое давление, которое он оценил «на три балла по шкале от одного до 10». В связи с этим США рассматривают возможность для ужесточения санкций.

«И Киеву, и Москве придется пойти на уступки, чтобы положить конец [конфликту]», — добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщал, что Кит Келлог на следующей неделе представит план Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. Позднее сам спецпосланник президента США эту информацию опровергал.