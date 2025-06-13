Трамп разочаровался в Украине и России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разочарован отсутствием договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. Слова главы государства привело РИА «Новости».
«Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине», — заявил американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме.
По словам Трампа, его огорчает, что конфликт до сих пор не завершился.
Ранее в США сопоставили меморандумы мирных соглашений Украины и России и увидели, как может выглядеть окончательная договоренность. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил уверенность в том, каким должен быть итог.
Стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта 2 июня на переговорах в Стамбуле.