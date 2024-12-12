Если США примут решение заниматься урегулированием конфликта, а не «кормить бога войны», они способны добиться успеха. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«Трамп — человек талантливый, он это доказал в ходе прошедших выборов. Никто не ожидал, а он положил противников на лопатки», — подчеркнул он в рамках рабочего визита в Китай.

Зампред Совбеза России счел предвыборным лозунгом обещания команды Трампа урегулировать сложнейший кризис за один день. Медведев, однако, допустил, что, если американская администрация реально настроена на завершение конфликта на Украине, ей удастся этого добиться. Политик добавил, что киевский режим существует лишь потому, что получает помощь от США и ряда стран Европы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Дмитрием Медведевым призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине.