Трамп рано или поздно умоет руки. США проиграли России на Украине?

Политолог Фельдман: для США самым разумным будет выйти из конфликта на Украине

Американский журналист Такер Карлсон сделал неожиданное заявление: США проиграли России, судьба Украины в Белом доме больше никого не волнует. Почему он прав, рассказал 360.ru профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.

По его мнению, Карлсон говорит не от собственного лица, а от имени всей республиканской администрации в США.

«Судя по всему, он проводит информационную артподготовку от имени [Дональда] Трампа, на случай если мирный договор заключить не удастся. Америке надо будет принимать решение относительно дальнейшей своей вовлеченности в украинский конфликт», — предположил ученый.

Собеседник 360.ru допустил, что Трамп с учетом постоянной критики «аттракциона щедрости имени Джо Байдена» вряд ли продолжит выделять Украине оружие и деньги и рано или поздно умоет руки.

По его мнению, для нынешней администрации Белого дома самым разумным решением будет выйти из конфликта, преподнеся это как один из лучших сценариев. В противном случае, по словам Фельдмана, поражение Запада будет еще более серьезным.

Ранее Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена рисковала развязать ядерную войну с Россией, когда поставляла Украине ракеты. Журналист назвал этот поступок бывшего американского президента безумием.