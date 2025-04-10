«Настоящее безумие». Такера Карлсона ужаснул план США против России

Администрация экс-президента США Джо Байдена проигнорировала отчеты об угрозе ядерной войны, передав Украине ракеты для ударов по России. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в соцсети X.

Журналист отметил, что в середине украинского конфликта Пентагон провел расчеты и выяснил, к чему могут привести поставки дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS Киеву. При том, что украинские боевики использовали бы их для ударов по российской территории.

«Вероятность ядерного обмена составила бы 50%. <…> И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — сказал Карлсон.

Журналист назвал это «настоящим безумием». Он признался, что не может поверить, что все это правда, как можно было «рисковать ядерной войной?».

Ранее американский конспиролог Алекс Джонс в интервью Карлсону рассказал, что могла разразиться ядерная война из-за безрассудных действий Киева и стран Запада.