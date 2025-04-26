Трамп призвал провести встречу по Украине на очень высоком уровне

Украина и Россия близки к мирному соглашению. Для того, чтобы заключить его, нужно провести встречу на высоком уровне, заявил президент СВША Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик рассказал подписчикам, что прилетел в Рим. По мнению Трампа, настал удачный момент для переговоров, большинство основных пунктов мирного договора уже согласованы. Он призвал остановить боевые действия прямо сейчас, и пообещал быть там, где необходимо, чтобы завершить конфликт.

«Они очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы „довести его до конца“», — сказал хозяин Белого дома.

В Кремле 25 апреля прошли переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Они обсудили детали мирного соглашения и возобновление прямого диалога России с Украиной.