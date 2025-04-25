«Похоже, будет успех». Трамп оценил работу над мирной сделкой России и Украины
Трамп: работа над мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко
Президент США Дональд Трамп оценил работу над мирным соглашением между Россией и Украиной. Выводами он поделился в своей социальной сети Truth Social.
«Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Похоже, будет успех», — написал американский лидер.
Также Трамп раскрыл подробности о заключении соглашения по ресурсам. Глава Белого дома заявил, что президент Владимир Зеленский не подписал финальные документы по очень важной сделке о редкоземельных ресурсах с США.
Этот процесс задерживается как минимум на три недели. Трамп выразил надежду, что сделку по ресурсам подпишут немедленно.
Ранее президент США анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни. Он заявил о большом прогрессе в решении конфликта.