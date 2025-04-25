«Похоже, будет успех». Трамп оценил работу над мирной сделкой России и Украины

Трамп: работа над мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко

Aaron Schwartz/Consolidated News Photos
Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп оценил работу над мирным соглашением между Россией и Украиной. Выводами он поделился в своей социальной сети Truth Social.

«Работа над общим мирным соглашением между Россией и Украиной идет гладко. Похоже, будет успех», — написал американский лидер.

Также Трамп раскрыл подробности о заключении соглашения по ресурсам. Глава Белого дома заявил, что президент Владимир Зеленский не подписал финальные документы по очень важной сделке о редкоземельных ресурсах с США.

Этот процесс задерживается как минимум на три недели. Трамп выразил надежду, что сделку по ресурсам подпишут немедленно.

Ранее президент США анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни. Он заявил о большом прогрессе в решении конфликта.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте