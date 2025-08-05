Трамп пригрозил снизить цены на нефть ради прекращения огня на Украине

Если цены на нефть снизятся еще на 10 долларов за баррель, России придется прекратить боевые действия на Украине. Об этом CNBC News заявил президент США Дональд Трамп.

По его мнению, при повышении цен на нефть у российского лидера Владимира Путина не останется выбора, кроме как остановить конфликт.

«Экономика и так в тяжелом состоянии», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он также пригрозил в течение суток существенно поднять пошлины для Индии, которая продолжает импортировать российские энергоносители.

Ранее американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал новые санкции против России. По его словам, экономические ограничения станут следующим «очевидным» шагом на пути урегулирования украинского кризиса.

Он добавил, что вторичные санкции и пошлины против КНР, Бразилии и Индии помогут остановить бои на Украине.