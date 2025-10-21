Трамп потребовал от Зеленского принять условия сделки с Россией

Трамп напомнил Зеленскому о силе России, призвав согласиться на мир

Президент США Дональд Трамп напомнил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о сильных сторонах России, требуя, чтобы тот согласился на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Американский лидер проявил настойчивость во время встречи с главой киевского режима в Белом доме 17 октября.

«Трамп настойчиво призывал Зеленского быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России», — говорится в материале.

Американские чиновники, присутствовавшие на встрече, отмечали, что соглашение будет легче заключить, если Киев пойдет на территориальные уступки.

Ранее Трамп заявил, что он, в отличие от бывших президентов США Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона, уже завершил восемь войн и на подходе завершение украинского конфликта.