Трамп попытается не допустить афганский сценарий на Украине

Американский лидер Дональд Трамп не может допустить афганский сценарий на Украине. Об этом сообщил журнал Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, текст оказался в распоряжении РИА «Новости» .

По мнению автора материала, самый оптимальный вариант развития украинского конфликта для России — постепенное дистанцирование США от Украины и отказ снабжения последней оружием и разведывательными данными.

Но такой ход опасен для Соединенных Штатов.

«Трамп не может допустить повторения афганского сценария в центре Европы, в том числе из-за возможных внутриполитических и репутационных последствий такого шага», — отметили авторы материала.

Американский лидер не хочет, чтобы конфликт закончился поражением Украины, поэтому открытым остается вопрос о том, как в итоге поведет себя Трамп.

Представитель команды Трампа при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер ранее заявил, что Белый дом ожидает скорого финала украинского кризиса.