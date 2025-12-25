Счет на дни. США ошарашили Зеленского: объявлена дата финала СВО

Представитель США Уитакер: украинский конфликт может завершиться через 90 дней

Американская администрация ожидает скорого финала украинского кризиса. Предположительные сроки завершения конфликта озвучил в беседе с журналистом Fox News представитель команды Трампа при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер.

Высокопоставленный дипломат считает, что «окно возможностей» для прекращения боевых действий откроется в следующие 90 дней. Уитакер подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе играет президент США Дональд Трамп.

Он, объяснил постпред, намерен использовать все рычаги давления на Москву и Киев для достижения компромисса. Без Трампа кризис завершить не удастся, как полагает Уитакер.

Чиновник указал и на критическое положение украинской стороны. Он отметил, что текущая зима станет для гражданского населения Украины «по-настоящему суровой» из-за масштабных повреждений энергетической системы.

В Вашингтоне полагают, что гуманитарный и энергетический кризисы ускорят дипломатический процесс, и Белый дом продолжит подталкивать стороны к столу переговоров, чтобы остановить бои.

Накануне Зеленский представил свой план мира из 20 пунктов. Bloomberg утверждает, что российская сторона с ним знакома и будет добиваться «ключевых изменений» документа.

Предполагается, что Москва намерена ввести дополнительные ограничения для ВСУ, прояснить вопрос расширения НАТО, урегулировать вопрос санкций и вернуть замороженные на Западе активы.