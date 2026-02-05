Уиткофф назвал продуктивными переговоры делегаций России, США и Украины

Переговоры между делегациями США, Украины и России в Абу-Даби прошли продуктивно и дали конкретный результат. Об написал в соцсети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф, подводя промежуточные итоги консультаций.

Достигнутые договоренности подтверждают, что постоянное дипломатическое взаимодействие может приносить ощутимый эффект. Сторонам еще предстоит значительный объем работы, однако нынешний раунд показал наличие реального движения вперед. Он также поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за организацию переговоров и президента США Дональда Трампа за лидерство, которое позволило добиться прогресса.

Также Уиткофф сообщил, что в рамках этих переговоров стороны договорились об обмене 314 пленными — первом подобном шаге за последние пять месяцев.