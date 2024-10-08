Трамп назвал причину гибели украинцев

Трамп объяснил гибель украинцев в конфликте тем, что не он возглавляет США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что украинцы гибнут в вооруженном противостоянии с Россией потому, что не он возглавляет Соединенные Штаты. Об этом он рассказал в интервью польскому телеканалу TV Republika .

«Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной… Это действительно плохое руководство [США], потому что, если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло», — заявил он.

До этого Трамп на митинге в штате Пенсильвания заявил соратникам, что четыре года назад весь мир уважал США, а сейчас «они смеются».

Трамп не раз обещал урегулировать украинский конфликт после победы на президентских выборах, причем указывал, что сделает это еще до инаугурации, которая проводится 20 января.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в 2017 году Трамп спрашивал у президента РФ Владимира Путина, что тот думает о поставках оружия Украине. Российский лидер тогда ответил, что это будет большой ошибкой.