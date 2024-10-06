«Что вы думаете?» Трамп в 2017 году спрашивал Путина о поставках оружия Украине

Трамп в 2017 году спрашивал Путина, что он думает о поставках оружия Украине

Бывший президент США Дональд Трамп на первой личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным спрашивал его о военной помощи Украине. Об этом сообщила газета The New York Times .

Встреча состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге. Подробности переговоров раскрыл экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон — он пересказал краткое содержание диалога сотрудникам Белого дома.

Трамп заявил, что рассматривает возможность поставок оружия Украине и спросил президента России: «Что вы думаете?». В ответ Путин заявил, что этом было бы большой ошибкой.

Американские журналисты обвинили российского лидера в навязывании Трампу негативного мнения об Украине. Путин якобы провел мастер-класс по «формированию мышления» экс-президента США.