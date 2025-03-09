Трамп назвал ядерное оружие величайшей угрозой человечеству

Величайшая угроза человечеству — это ядерное оружие, а не климатические изменения. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

Глава государства раскритиковал позицию своего предшественника Джо Байдена по этому вопросу.

«Я годами слушал, как Байден говорит об „экзистенциальной угрозе“. Ему нравился этот термин», — напомнил Трамп.

По его словам, Байден утверждал, что климат — главная угроза. Но на самом деле она «стоит на полках в разных странах» — это ядерное оружие, огромные «монстры», которые могут разнести все на мили вокруг. Но демократы никогда об этом не говорят, подчеркнул американский лидер.

Трамп также заявил, что хотел бы сократить расходы на военную сферу. Он подчеркнул, что с удовольствием сделал бы это, «но не сейчас».