Трамп захотел сократить расходы на оборону, но не сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы сократить расходы на оборону, но не сейчас. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News .

«Я бы с удовольствием сократил расходы на оборону, но не сейчас», — сказал политик.

Трамп также выразил мнение, что ядерное оружие представляет собой основную угрозу для человечества, в отличие от климатических изменений, которые, по его словам, не так страшны. Он также раскритиковал подход своего предшественника, Джо Байдена, по этому вопросу.

Ранее американский лидер заявил, что находится в хороших отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что его позиция в отношении России остается твердой.