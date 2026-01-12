У Владимира Зеленского не было карт на руках с первого дня специальной военной операции и есть единственное преимущество перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью The New York Times .

«Это Дональд Трамп», — ответил он на соответствующий вопрос.

По словам американского лидера, без него ситуация для Украины превратилась бы в полную катастрофу, «и все об этом знают». При этом Трамп не стал уточнять, стоит ли Зеленскому отказываться от территорий.

Ранее глава Белого дома заявил, что в случае его поражения на выборах НАТО прекратил бы существование. По словам генсека Марка Рютте, одно из главных достижений Трампа — увеличение оборонных расходов государств, входящих в альянс.