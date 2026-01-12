Трамп провозгласил себя спасителем НАТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что НАТО прекратил бы существование, если бы он не стал президентом США. Об этом республиканец объявил в беседе с журналистами на борту самолета, трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Трамп уверен, что спас альянс.

«У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», – заявил он.

Еще в декабре генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте назвал ключевое достижение Трампа. Это увеличение оборонных расходов государств — членов НАТО до 5% от их ВВП к 2035 году.

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что развертывание российского военного комплекса «Орешник» усилило раскол в НАТО. Трампу приходится думать о безопасности США и активнее требовать Гренландию у Дании.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский после удара «Орешником» попросил у европейских союзников больше денег на укрепление противовоздушной обороны.