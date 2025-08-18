Трамп начнет угрожать Западу ради мира на Украине

Политолог Озер: Трамп будет угрожать Западу для достижения мира на Украине

По его словам, Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня при посредничестве США. Сейчас все идет по плану главы Белого дома.

«Американский президент будет угрожать европейцам и призывать их оказывать давление на киевскую администрацию, и процесс продолжится», — подчеркнул Озер.

Трамп использует такой подход, чтобы создать впечатление, якобы он заключил соглашение от имени Украины, и не ставить президента Владимира Зеленского в затруднительное положение. Озер предположил, что президенты США, России и Украины встретятся в течение 10 дней.

Зеленский сообщил, что уже прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Украинский президент также собирается провести переговоры с европейскими лидерами.