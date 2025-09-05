Трамп испугался срыва переговоров по Украине из-за антироссийских санкций

Will Oliver - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Американский президент США Дональд Трамп опасается, что ужесточение политики в отношении России и введение новых санкций могут повысить риск срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил  CNN.

«Президент США в частном порядке опасается, что это может сорвать переговоры», — подчеркнули авторы материла.

По их данным, союзники усиливают давление на Трампа и настаивают на более жесткой линии в отношении России. Сам глава государства задумывается о том, стоит ли ему лично включиться в организацию встречи между российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Утром 5 сентября стало известно, что семь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против России.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте