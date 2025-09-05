Семь европейских стран присоединились к антироссийским санкциям ЕС

Семь европейских государств присоединились к санкциям ЕС против России. Информация появилась на сайте Европейского совета.

«Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Республика Молдавия и Украина присоединяются к этому решению Совета», — указано в сообщении.

Речь идет о санкциях, которые были введены 15 июля против пяти человек. В список попали судья 2-го Западного окружного военного суда Роман Владимиров, судья Пресненского районного суда Москвы Екатерина Кириченко, судья Московского городского суда Лариса Мартынова, бывший судья Московского городского суда Максим Соколовский и судья Московского городского суда Елена Журавлева.

В середине августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете антироссийских санкций. Его планируют принять в начале сентября. Фон дер Ляйен также заявила о намерении продолжать оказывать давление на российскую военную экономику. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас также анонсировала разработку ограничительных мер.

Ранее президент США Дональд Трамп разочаровал лидеров ЕС нежеланием вводить санкции против России. Лидеры ЕС решили направить в Вашингтон своих представителей для создания рабочей группы по разработке новых антироссийских рестрикций.