Трагедия в день рождения. Раскрылись детали о погибшей при атаке на Сочи женщине

Убитая дроном в Сочи женщина накануне праздновала день рождения

В Сочи поездная бригада из пяти человек оказалась под ударом дрона, когда возвращалась с работы. Одна из погибших женщин накануне отпраздновала день рождения, сообщил источник Telegram-канала Mash .

Речь идет о начальнице поезда, Александре. Ей исполнилось 42 года. По версии прессы, дочь уговаривала женщину остаться на праздник. Та отказалась и отправилась на работу.

В Адлер бригада поехала на автомобиле, сотрудники РЖД возвращались с очередного рейса. На машину рухнули обломки сбитого дрона.

Екатерина, коллега Александры, погибла на месте. Начальницу поезда госпитализировали, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.

Оставшиеся трое пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Им оказали помощь врачи.

Дроны ВСУ атаковали Сочи в ночь на 24 июля. Два человека погибли, еще 13 пострадали. Из них четверых госпитализировали.