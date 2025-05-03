Традиционный парад «Семья. Мир. Май» прошел в Люберцах

В школе № 51 имени Гая Северина в поселке Мирный городского округа Люберцы прошел традиционный парад «Семья. Мир. Май». На параде чествовали многодетные, опекунские семьи и семьи участников СВО.

Шествие объединило свыше 10 семей из Люберец, а также юнармейцев, общественников и муниципальных депутатов. В мероприятии областного масштаба муниципалитет принимает участие в третий раз. Каждый год парад проводят под эгидой Общественной палаты городского округа Люберцы.

«Его цель — поддержка семейных традиций, сохранение духовных и нравственных ценностей в воспитании детей. В этом году парад посвятили 80-летию Великой Победы», — отметил глава Люберец Владимир Волков.

Руководитель муниципалитета, иерей Свято-Троицкого храма Владислав Дзюбинский, председатель Совета депутатов Люберец Петр Ульянов, муниципальные депутаты, председатель профильной комиссии люберецкой Общественной палаты Марина Комель чествовали многодетные и опекунские семьи, семьи участников специальной военной операции, супружеские пары, которые прожили в браке более 20 лет.

Как рассказал Петр Ульянов, на параде приветствовали родителей, воспитывающих троих, пятерых и даже семерых детей. Среди участников мероприятия была мама, которая одна растит четверых ребят.

«Долгожители семейной жизни делились опытом, давали наставления парам по укреплению брака», — добавил депутат.

Организаторы подготовили для участников парада мастер-классы, игры и спортивные соревнования.