Торжественный концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Люберцах

В городском округе Люберцы состоялся концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. На мероприятии глава муниципалитета Владимир Волков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, а также представителей силовых структур и общественных организаций.

Владимир Волков напомнил, что этот год будет особенно значимым, поскольку совпадает с 80-летием Великой Победы. Сохранение памяти о героизме наших предков и ценности мира остается приоритетом. Сегодняшние защитники продолжают эту миссию в рамках специальной военной операции.

Для гостей концерта выступили заслуженные артисты Московской области Татьяна Матвеева и Александр Чайка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Яшин, который также является участником военной операции в Сирии, заслуженный художник России и финалист проекта «Голос 60+» Александр Рожников, лауреат премии «Национальное достояние России» Наталья Волкова. Также на сцене блистали агитбригада «Звездный десант», творческие коллективы округа, ученики детских музыкальных школ и школ искусств.