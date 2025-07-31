Торжественное закрытие второй смены трудового лагеря прошло в Серпухове

В Центре по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове состоялось закрытие второй смены летнего лагеря труда и отдыха, которая объединила 25 ребят. Они наводили порядок в парках, на стадионах, на берегах водоемов.

Участники лагеря трудились в Серпухове, Пущине и Протвине. Помимо работы, ребята посещали экскурсии, различные мероприятия и мастер-классы.

Эти две смены в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники не только облагораживали памятники воинской славы и территории вблизи них, но и ездили на исторические экскурсии, посвященные подвигам земляков, писали письма и собирали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

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