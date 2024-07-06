Топливные резервуары загорелись после атаки ВСУ в Краснодарском крае

ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись цистерны с топливом

Украинские военные атаковали Ейский, Ленинградский и Павловский районы в Краснодарском крае с помощью БПЛА в ночь с 5 на 6 июля. В результате загорелись топливные резервуары, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

«Также атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива», — отметили в сообщении.

По данным оперштаба, в Ейске российские зенитчики сбили украинские беспилотники. Незначительные повреждения получили вышки сотовой связи, на которые упали обломки дронов.

Также загорелась цистерна с топливом в станице Ленинградская.

Сотрудники экстренных служб сейчас ликвидируют возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне ВСУ вновь обстреляли территорию Белгородской области, в зону атаки попали четыре села Грайворонского городского округа. Среди мирных жителей никто не пострал.