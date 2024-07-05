Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУ

Гладков: под обстрел ВСУ попали села Мокрая Орловка, Козинка, Пороз и Гора-Подол

Украинские боевики вновь обстреляли территорию Белгородской области, в зону атаки попали четыре села Грайворонского городского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет.

«В результате сброса двух боеприпасов с беспилотника в селе Мокрая Орловка два автомобиля получили повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. В селе Козинка после атаки дрона-камикадзе пострадал легковой автомобиль», — написал он.

Также в селе Гора-Подол дрон сдетонировал на территории социального объекта. Началось возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали экстренные службы.

«Под обстрелом оказалось село Пороз. На текущий момент выявили повреждения на линиях электроснабжения, временно без света остаются жители шести населенных пунктов: сел Мокрая Орловка, Дунайка, Дорогощь, Мощеное, Пороз и Рождественка. Аварийные и оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.

Ранее участник белгородской территориальной обороны погиб при атаке ВСУ.