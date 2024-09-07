Тонущий «Титаник» и пустоголовый юнга. Украину с Зеленским отправили на дно
Депутат Шеремет: на Западе Украине приготовили участь «Титаника»
Запад уготовал Украине участь «Титаника», рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, судно ко дну отправили США и Великобритания, решившие «разрешить геополитические амбиции».
«А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского», — объяснил парламентарий.
Он добавил, что европейские власти принесли в жертву интересы и благосостояние населения свои стран. Стремясь угодить «англосаксам» и введя антироссийские санкции, они отдали свои деньги для разжигания украинского конфликта.
Владимир Зеленский пообещал подготовить новый план по решению ситуации на Украине. Он рассказал, что поделится мыслями на этот счет с действующим президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на должность Дональдом Трампом и Камалой Харрис.