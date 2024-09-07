Зеленский придумает новый план для Трампа и Харрис

Владимир Зеленский подготовит планы по урегулированию ситуации на Украине для кандидатов на должность президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис., а Джо Байдена. В интервью итальянской газете Repubblica украинский лидер рассказал, что намерен показать наработки и главам государств «Большой семерки».
По словам Зеленского, очередной план он подготовит к ноябрю.
«Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — процитировало его РИА «Новости».
Накануне Владимир Зеленский снова призывал Запад передать ВСУ дальнобойные ракеты и дать разрешение на удары ими вглубь России. Он также добавил, что на обозначенные РФ красные линии необходимо закрыть глаза.
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