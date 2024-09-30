Украинские войска лишились очередного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Бойцы отряда «Шрама» спецназа «Ахмат» рассказали «Известиям» об операции.

Военнослужащий с позывным Бэнджи сообщил, что разведка засекла опорный пункт с жилыми блиндажами, бойницами, масксетями и пулеметными точками. Отряд «Шрама» ударил по нему из миномета калибра 120 миллиметров.

«Разведка доложила, что было точное попадание, противник начал вылезать наружу. Придется отработать еще двумя минами», — сказал военкор Дмитрий Зименкин.

В Курской области российские военные настигли спрятавшихся на автобусной остановке в селе Ольговка боевиков. Военнослужащие ВСУ, проникшие в регион, пытались спастись на боевой машине пехоты, но все равно попали под обстрел.