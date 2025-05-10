«Точно в кастрюлю». Российский дрон ударил военного ВСУ по голове
«РВ»: российский дрон ударил по шлему и сбил с ног бойца ВСУ
Российский дрон ударил боевика ВСУ по голове и сбил его с ног. Кадры применения беспилотника в зоне СВО, опубликовали в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Такого вы еще не видели: дрон прилетел точно в кастрюлю ВСУшнику», — подписали видео авторы канала.
На кадрах видно, как украинский боец идет с автоматом рядом с развалинами дома. Небольшой беспилотник неожиданно прилетел ему точно в шлем.
Военнослужащий потерял равновесие и упал. Через несколько секунд он поднялся и побежал обратно.
В Херсонской области уничтожили группу диверсантов в пункте временной дислокации ВСУ. Боевики скрывались в одном из заброшенных зданий, сообщал телеканал «Звезда».
Ранее в Сети появилось видео, как украинские бойцы вывалились из подбитой бронированной машины на полном ходу.