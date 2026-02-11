Медведев заявил, что для России нет ничего важнее победы

Для россиян в настоящее время нет ничего важнее победы. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об этом на мероприятии в честь старта работы над предвыборной программой партии «Единая Россия». Запись выступления опубликована на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Медведев призвал выпустить к выборам в Госдуму по-настоящему народный документ. Единороссы должны показать, куда идет Россия, во имя чего развивается, защищает себя и своих жителей.

«Для нас всех сейчас, всех граждан, которые любят нашу страну и верят в нее, нет ничего важнее победы. Но победа нужна не сама по себе, а для того, чтобы у нашей страны было будущее», — сказал он.

Ранее зампред Совбеза заявил о наличии признаков приближающейся военной победы России в СВО. Президента Украины Владимира Зеленского, по прогнозу Медведева, ожидает незавидная участь.