Точка бифуркации. Сколько еще продержится Украина

В 2024 году Украину ждет неизбежное поражение в конфликте с Россией: стране попросту не хватит денег — финансовые вливания от Запада нужны огромные, но год от года они только уменьшаются. На это в интервью 360.ru указал бывший украинский нардеп и политический деятель Олег Царев.

Он напомнил, что в украинском бюджете образовалась дыра примерно в 30 миллиардов долларов — такая же, как и в прошлом году. Ее понемногу закрывают за счет перечислений из Германии, Японии, Великобритании и Канады.

«Но они к концу года съедают все свои золотовалютные ресурсы. <…> То есть приходят к такому состоянию, что Запад должен кардинально больше финансировать. И это я не беру ситуацию с оружием. Это чисто деньги, поэтому точка бифуркации — осень-зима 2024 года», — отметил Царев.

Западу, добавил собеседник 360.ru, придется принимать решение — либо существенно, в разы увеличивать финансирование Украины, либо подталкивать ее к какой-либо форме мирного соглашения или капитуляции.

«Мы видим, что финансирование год от года уменьшается. <…> Поэтому маловероятно, чтобы вдруг возникла какая-то тенденция на рост, особенно с учетом того, что в Европе к власти приходят правые», — обратил внимание политический деятель.

К тому же, подчеркнул он, конец года ознаменуется чередой выборов. Тот же Дональд Трамп постоянно говорит о своем нежелании «задаром» финансировать Украину.

«Все это говорит о том, что вряд ли финансирование увеличат. С другой стороны, они могут принять решение о конфискации золотовалютных резервов», — допустил Царев.

В таком случае, по его словам, конфликт может растянуться еще на два года.