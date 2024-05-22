Евросоюз предупредили о необходимости рано или поздно вернуть активы России

Изъятие замороженных зарубежных активов России приведет к непредсказуемым последствиям для экономики Европы. Рано или поздно Евросоюзу придется вернуть вверенные ему финансовые резервы, заявило российское представительство.

«Предсказуемо только одно — рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — заявила пресс-служба постпредства в своем Telegram-канале.

Дипломаты назвали изъятие российских активов беспрецедентным шагом Евросоюза. Найдя юридическое обоснование кражи суверенных резервов этот блок, по мнению постпредства, продемонстрировал готовность нарушить международное право, отказаться от своих обязательств. Они предупредили, что это приведет к непредсказуемым последствиям для инвестиционного климата и экономики стран Евросоюза.

МИД Чехии сообщил, что Евросоюз одобрил использование денег России на помощь Украине. На эти цели направят доходы от замороженных активов.