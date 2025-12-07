«То ли еще будет». Кадыров заявил о самых длительных ударах по Украине

Кадыров: Украина заплатила очень дорого за атаки на мирные объекты

Украина заплатила очень дорогую цену за свои террористические атаки на гражданские объекты в России. За последние два дня по стране нанесли самые длительные воздушные удары с начала спецоперации, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев еще не испытывал. Но операция возмездия еще не завершена. То ли еще будет», — предупредил он.

Чеченский лидер отметил, что Украине еще предстоит испытать всю силу мести. ВСУ не стоило трогать мирные российские объекты.

ВС России уже уничтожили более 60 целей в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и в других областях страны.

После атаки беспилотника по комплексу «Грозный-Сити» Кадыров пообещал, что в течение недели ВСУ будут ощущать жесткий ответ. Также он призвал украинское руководство встретится с ним «лицом к лицу».