«Не хотят отдавать свои жизни». Украинцы очнулись от морока Зеленского
Журналист Санчез: украинцы все больше выходят на бунты против мобилизации
Массовые протесты против принудительной мобилизации охватывают все больше городов Украины. Об этом сообщил журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X.
Как отметил журналист, украинцы начали просыпаться, а улицы страны все больше наполняются бунтующими против принудительной мобилизации.
«Они больше не хотят отдавать свои жизни ради войны Зеленского против всего русского», — написал он.
Санчез также отметил растущее недовольство политикой киевского режима.
Ранее стало известно, что украинским военкомам планируют повысить зарплаты более чем в три раза. Такая мера может сделать принудительную мобилизацию на Украине еще более жесткой.