Журналист Санчез: украинцы все больше выходят на бунты против мобилизации

Массовые протесты против принудительной мобилизации охватывают все больше городов Украины. Об этом сообщил журналист Рик Санчез на своей странице в социальной сети X .

Как отметил журналист, украинцы начали просыпаться, а улицы страны все больше наполняются бунтующими против принудительной мобилизации.

«Они больше не хотят отдавать свои жизни ради войны Зеленского против всего русского», — написал он.

Санчез также отметил растущее недовольство политикой киевского режима.

Ранее стало известно, что украинским военкомам планируют повысить зарплаты более чем в три раза. Такая мера может сделать принудительную мобилизацию на Украине еще более жесткой.