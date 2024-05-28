Бремя непопулярных решений для граждан Украины должна нести их нынешняя власть — такова идея ее заокенских хозяев. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

«Я думаю, <…> что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», — сказал Путин.

По словам главы российского государства, после принятия на Украине ряда законопроектов, в том числе о понижении призывного возраста, к власти придут другие люди, на которых не будет ответственности за принятые решения.

«Я думаю, [представителей исполнительной власти] заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и всё», — подчеркнул президент РФ.

Как также отметил Путин, власти Украины не защищают интересы своего народа и не испытывают жалости к своим гражданам.