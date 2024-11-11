«Тяжелые 70 дней». ВСУ предрекли психологические трудности из-за Трампа

ВСУ ждут самые трудные в психологическом плане 70 дней из-за официального вступления в должность президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive .

По его словам, украинская армия уже не стремится к победе. ВСУ просто пытаются удержать линию фронта.

«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <…> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — подчеркнул офицер.

По его словам, сейчас моральный дух покидает украинских солдат. При этом в зоне боевых действий военные должны быть готовы отдать жизнь ради достижения цели, напомнил он.

Российские военные недавно водрузили флаг над Макаровкой. Этот населенный пункт потеряли во время летнего контрнаступления ВСУ в прошлом году.