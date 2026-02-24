Тяжелораненый боец из Якутии ампутировал себе ногу в окопе

Боец из Якутии Александр Федоров самостоятельно ампутировал себе поврежденную после тяжелого ранения ногу, используя автомат. Деталями он поделился в интервью агентству Ruptly .

Якутский военный получил ранение в ходе боев за населенный пункт Нью-Йорк на территории ДНР. Его ногу раздробило в двух местах, а спустя несколько дней началось заражение. Эвакуировать его не могли, так как шли бои.

Находящийся в окопе Федоров сделал все, чтобы выжить. По его словам, помогли ему в этом мысли и родителях и поддержка сослуживцев.

«Автомат беру и стреляю в ногу. Около 20 раз выстрелил, в кость попасть не мог. Потом попал», — рассказал 39-летний военный.

Федорова смогли эвакуировать через 10 дней после этого. Он сдержал данное матери обещание вернуться.

Год назад штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, получивший звание Героя России, победил в рукопашной схватке боевика ВСУ.