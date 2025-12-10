В Люберцах 16 декабря состоится необычная и зрелищная предновогодняя встреча. Известный силач и мировой рекордсмен Сергей Агаджанян, который известен как Русский Халк, проведет открытую тренировку для молодежи.

В полдень на стадионе «Урожай» в поселке Томилино начнется мероприятие, в рамках которого Сергей Агаджанян расскажет, как готовится к установке мирового рекорда. Он планирует одновременно удерживать платформу с автомобилем и надувать грелки до их разрыва.

Русский Халк поделится тонкостями процесса, объяснит, что помогает ему восстанавливать силы после изнурительных тренировок, а также ответит на вопросы аудитории.

Гости также увидят шоу: Агаджанян поднимет платформу с людьми, будет гнуть зубами арматуру, скручивать сковороду и ломать стальные шпильки.

Свой будущий рекорд силач посвятит участникам специальной военной операции, которые ежедневно совершают подвиг, защищая суверенитет России.