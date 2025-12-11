Тяжело раненый россиянин уничтожил двух боевиков ВСУ на Купянском направлении

Раненый росссийский военнослужащий уничтожил двух боевиков ВСУ, ворвавшихся в его укрытие на Купянском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, военный тяжело травмировал ногу и получил осколочные ранения спины. В итоге он решил укрылся в доме, ожидая эвакуации.

По рации ему сообщили о двух украинских солдатах, забежавших в помещение. Военные укрывались от российского дрона. В итоге тяжелораненый боец смог ликвидировать врагов из автомата. Позже раненого эвакуировали. Он выжил и сейчас лежит в госпитале.

Ранее ефрейтор Евгений Затонский в одиночку отразил атаку украинской ДРГ. Это случилось во время его дежурства. Боец увидел, что диверсионная группа ВСУ скрытно перемещается к позициям. Он сразу сообщил об увиденном командованию и вступил в бой, несмотря на численное преимущество. Противник понес серьезные потери и отступил.