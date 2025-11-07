Ефрейтор Затонский в одиночку отразил атаку украинской ДРГ

Ефрейтор Евгений Затонский заметил диверсионную группу ВСУ во время дежурства и смело вступил с ней в бой, несмотря на явное численное преимущество противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Во время дежурства военный увидел скрытное перемещение украинской диверсионной группы, которая двигалась к позициям ВС России. Ефрейтор сразу сообщил об этом командованию и вступил в бой с противником.

«Оперативно меняя позиции, Евгений прицельным огнем нанес потери диверсионной группе противника, несмотря на ее численное превосходство», — процитировал оборонное ведомство ТАСС.

Противник понес серьезные потери и отступил, оставив раненых. Как отметили в Минобороны, ефрейтор Затонский проявил самоотверженность и решительность, предотвратив захват российских позиций и сохранив жизни своих товарищей.

Ранее российский солдат с позывным Орин вынес из-под огня 20 раненых товарищей во время штурма. Как отметил боец, самое опасное во время эвакуации — пересечение открытой местности. Здесь военные становятся легкой целью для врага, поэтому основная задача — преодолеть это пространство и доставить сослуживца в безопасное место.